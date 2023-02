Maria Antonietta: ecco dove guardare in streaming la nuova serie tv di Sky

Maria Antonietta è la nuova serie tv di Sky Exclusive: debuttata ufficialmente il 15 febbraio, esplora la figura della giovane sovrana austriaca dell’ancien régime al di là della celebre frase «Se non hanno più pane, che mangino brioche».

La regista Deborah Davis, già nota per il film candidato Oscar nel 2018 La Favorita, dirige questa serie di otto episodi che presentano l’iconica figura di Maria Antonietta – interpretata dall’attrice Emilia Schüle – da un punto di vista diverso, con grande enfasi sullo spirito moderno e ribelle della sovrana in un contesto di grande pressione come quello della Corte di Francia del Settecento.

La serie è trasmessa in esclusiva su Sky, con due nuovi episodi in uscita ogni mercoledì. Tuttavia, per coloro che non vogliono sottoscrivere un contratto con Sky, Maria Antonietta è disponibile anche in streaming attraverso il servizio NOW.

Come guardare Maria Antonietta in streaming su NOW

Per guardare in streaming la nuova serie Maria Antonietta senza perdere alcun episodio, è necessario sottoscrivere uno dei piani di abbonamento offerti dalla piattaforma NOW, a cui puoi accedere tramite questo link. NOW è compatibile con alcuni modelli di Smart TV, dispositivi come Fire TV Stick, Chromecast, Vodafone TV e altri, console Xbox e PlayStation, tablet e smartphone con sistema operativo iOS 13.0 oppure Android 5 e successivi, computer e direttamente dal browser.

Cosa offre NOW? Potrai accedere all’intero catalogo Sky da qualsiasi piattaforma: un unico account consente di collegare fino a sei dispositivi e di usufruire di due stream (schermi) in contemporanea. Inoltre, è possibile scaricare tutte le serie TV e i programmi preferiti per poterli guardare in qualsiasi momento, anche offline. I piani in abbonamento partono da 3 euro per il primo mese, con Pass Entertainment incluso.

Il piano più vantaggioso resta tuttavia quello a 9,99 euro al mese, che include sei mesi di film, spettacoli e serie tv al prezzo di soli quattro mesi. Entrambi i piani permettono di accedere al catalogo di intrattenimento offerto da Sky – compresa la nuovissima serie dedicata alla regina Maria Antonietta.

