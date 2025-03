Mare Fuori 5: da oggi disponibili in streaming gli ultimi 6 episodi

Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 26 marzo, sulla piattaforma streaming RaiPlay sono disponibili gli ultimi 6 episodi di Mare Fuori 5. Dopo il successo clamoroso delle prime sei puntate, quindi, i fan della serie possono da oggi vedere anche la seconda e ultima parte della nuova stagione.

Sempre nel corso della giornata odierna debutterà in prima serata su Rai 2 la prima parte di questo nuovo capitolo della serie televisiva italiana. Il debutto in chiaro della quinta stagione consentirà alla seconda rete Rai di compiere un importante balzo negli ascolti tv, dopo le difficoltà incontrate di recente.

Per quanti invece si trovano all’estero, l’unico modo per vedere la parte 2 di Mare Fuori 5 è attivare una VPN, il servizio che consente di superare il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti streaming quando ci si trova fuori dall’Italia. Uno dei migliori servizi in tal senso è PrivateVPN, disponibile al prezzo scontato di 2,08 euro al mese per tre anni grazie alla nuova promozione in corso.

Mare Fuori 5: dove eravamo rimasti

Dove eravamo rimasti? Nei primi sei episodi di Mare Fuori 5 il pubblico ha assistito al doppio colpo di scena riguardante il personaggio di Rosa Ricci, interpretato in maniera impeccabile da Maria Esposito. Sua madre Assunta, che tutti credevano morta suicida, era stata in realtà rinchiusa in una clinica psichiatrica da Salvatore Ricci, dopo che quest’ultimo aveva scoperto il piano della donna di portare la figlia Rosa e Ciro via da Napoli. A salvarla è stato lo stesso Ciro, che in seguito le ha procurato una nuova identità. Rosa e Anna si incontreranno di nuovo in questi nuovi episodi della quinta stagione? E se ciò dovesse avvenire, come reagirebbe Rosa scoprendo che la madre ha un’anima candida come quella di Carmine? Tutte le domande che i fan si stanno ponendo in questi giorni troveranno finalmente risposta da oggi, con la parte 2 di Mare Fuori 5 disponibile in streaming su RaiPlay.