Mare Fuori 3: quando esce e come vedere gli episodi in streaming

Quando arriva Mare Fuori 3? La terza stagione di questa serie TV tanto amata è disponibile proprio oggi su Netflix. Potrai quindi guardare in diretta ogni singolo nuovo episodio grazie a questa piattaforma di streaming on demand. Se vuoi risparmiare aumentando il potenziale del tuo intrattenimento ti consigliamo di attivare Sky TV + Netflix a soli 19,90 euro.

Dopo le prime due stagioni, continua la storia dei protagonisti che ora dovranno affrontare il passaggio dalla giovane età a quella adulta. In totale saranno disponibili 12 episodi della durata di circa 50/70 minuti ciascuno. Prepariamoci anche all’arrivo di nuovi personaggi in questa stagione come Giulia, la trapper che fa parte di una gang milanese.

Mare Fuori 3: cosa aspettarci dai nuovi episodi

I nuovi episodi di Mare Fuori 3 raccontano la crescita dei protagonisti. Questi, inesorabilmente, si troveranno faccia a faccia con nuovi sentimenti. Il loro ruolo da adulti nel mondo dovrà essere definito, ma non prima di essersi scontrato con una metamorfosi esistenziale necessaria. Scopriranno l’amore, un sentimento che permetterà a ognuno di loro di scoprire lati ancora inesplorati della propria personalità. Ecco la sinossi ufficiale della terza stagione:

La tensione all’interno del carcere minorile sale alle stelle quando i gruppi rivali tramano vendetta e una nuova educatrice solleva un polverone con il personale.

Goditi ogni singolo minuto di questi nuovi episodi direttamente in streaming su Netflix. Grazie a Sky TV + Netflix hai l’opportunità di avere l’intrattenimento firmato Sky, inclusa anche la piattaforma Netflix con tutti i suoi contenuti esclusivi come questa nuova stagione di una delle serie TV più amate che arriverà proprio oggi. Si sta già facendo il conto alla rovescia per la quarta stagione le cui riprese sono iniziate in questi giorni a Napoli.

