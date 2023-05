Manchester City-Real Madrid: come guardare GRATIS la Champions

Mercoledì 17 maggio 2023 si gioca Manchester City-Real Madrid, partita valida per la semifinale di ritorno della UEFA Champions League. Un match che si preannuncia ricco di emozioni. Infatti, si scontrano due squadre particolarmente forti. Il calcio di inizio fischierà alle ore 21:00, ma potrai collegarti diversi minuti prima per goderti il pre-partita offerto da Amazon. Guarda la diretta streaming gratis.

Attivando un abbonamento Amazon Prime per la prima volta, con un nuovo account, hai diritto a una prova gratuita di tutti i servizi inclusi senza pagare nulla. Per 30 giorni avrai accesso a tantissimi benefici tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Inoltre, viaggiando all’interno dell’Unione Europea avrai accesso agli stessi titoli normalmente disponibili nel tuo Paese di residenza, anche gli eventi live come la UEFA Champions League. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera. Se invece viaggi al di fuori dell’Unione Europea le cose possono cambiare.

Praticamente avrai la possibilità di scaricare e riprodurre in streaming solo i titoli Amazon Original oltre a quelli disponibili nel Paese dove ti trovi. Perciò, come spiegato da Amazon, “quando ti trovi al di fuori del tuo Paese di residenza, la selezione di titoli che puoi riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare“.

Manchester City-Real Madrid: live streaming gratis e formazioni

Manchester City-Real Madrid puoi vederla in streaming gratis con Prime Video. La partita verrà trasmessa domani, mercoledì 17 maggio 2023 alle ore 21:00. La telecronaca del match è stata affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Vediamo ora le due probabili formazioni che scenderanno in campo, scelte dai rispettivi allenatori: Guardiola e Ancelotti.

Manchester City (3-2-4-1)

Ederson

Walker

Ruben Dias

Akanji

Stones

Rodri

Bernardo Silva

De Bruyne

Gundogan

Grealish

Haaland

Real Madrid (4-3-3)

Courtois

Carvajal

Rudiger

Alaba

Camavinga

Valverde

Kroos

Modric

Rodrygo

Benzema

Vinicius Junior

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.