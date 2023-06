Manchester City-Inter: guarda la finale di Champions GRATIS in streaming

Finalmente il fatidico giorno si sta avvicinando, la finalissima di UEFA Champions League. Che tu sia uno sfegatato di calcio oppure solo un simpatizzante non puoi perderti questa partita dove a battersi per la coppa è una squadra italiana. Guarda Manchester City-Inter gratis in live streaming su Prime Video. Sì, hai capito proprio bene, non dovrai pagare un centesimo.

Registrando un nuovo account a questo link entri a far parte del mondo dei clienti Prime. Ricco di vantaggi, hai a disposizione una prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi benefici tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Manchester City-Inter: il segreto per uno streaming senza buffering

Abbiamo capito che per vedere Manchester City-Inter gratis occorre abbonarsi a Prime Video. Ma come è possibile vedere la partita in live streaming senza buffering né disconnessioni? La risposta è solo una, NordVPN. Grazie a questa incredibile VPN ti colleghi a server che forniscono una larghezza di banda illimitata per un flusso dati stabile e sempre veloce.

Inoltre, viaggiando all’interno dell’Unione Europea, con Prime Video avrai accesso agli stessi titoli normalmente disponibili nel tuo Paese di residenza. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera. Se invece viaggi al di fuori dell’Unione Europea le cose possono cambiare.

Praticamente avrai la possibilità di scaricare e riprodurre in streaming solo i titoli Amazon Original oltre a quelli disponibili nel Paese dove ti trovi. Perciò, come spiegato da Amazon, “quando ti trovi al di fuori del tuo Paese di residenza, la selezione di titoli che puoi riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare“.

