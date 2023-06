Manchester City-Inter: come guardare la finale in streaming

Arriva il momento più atteso dell’anno: questa sera, alle ore 21, ci sarà il calcio d’inizio della finale di Champions League 2023 tra Manchester City e Inter.

Le due squadre si sfideranno allo stadio Ataturk di Istanbul per conquistare il trofeo più prestigioso del calcio europeo. Sarà una sfida emozionante e incerta che potrebbe coronare nel migliore dei modi due stagioni diverse: la ciliegina sulla torta per la magistrale stagione del Manchester City o il trionfo più inatteso per i nerazzurri?

Manchester City-Inter: il percorso delle due squadre verso la finale di Instanbul

Il Manchester City di Guardiola arriva alla finale dopo aver eliminato il Real Madrid campione in carica in semifinale. I Citizens sono alla loro seconda finale di Champions nella loro storia e vogliono coronare una stagione in cui hanno già vinto la Premier League e la FA Cup: potrebbero ottenere uno storico “treble”, riuscito in Inghilterra soltanto ai cugini dello United.

L’Inter di Inzaghi invece ha superato il Milan in semifinale in un acceso derby stracittadino vendicando l’eliminazione del 2003. I nerazzurri sono alla loro sesta finale di Champions nella loro storia e vogliono ripetere l’impresa del 2010, quando vinsero il triplete con Mourinho. L’Inter è arrivata terza in Serie A e ha dimostrato di avere una squadra equilibrata e competitiva, che con qualche alto e basso è riuscito a conquistare la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana e adesso punta il terzo trofeo: il più ambito e inaspettato viste le premesse.

Le probabili formazioni delle due squadre sono le seguenti:

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Manchester City-Inter: come guardare la partita in streaming, anche all’estero e su cellulare

La partita sarà trasmessa in diretta in TV e su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Per chi non ha l’abbonamento a Sky, c’è la possibilità di vedere la partita in streaming su NOW, la piattaforma online che offre i contenuti di Sky a un prezzo accessibile. Con il pass sport di NOW si può accedere a tutti gli eventi sportivi di Sky Sport per soli 9,99 euro al mese.

Per chi si trova all’estero e vuole seguire la partita senza perdere neanche un minuto di azione, il consiglio è di abbonarsi a NordVPN, il servizio che permette di navigare in modo sicuro e stabile da qualsiasi parte del mondo.

Con NordVPN si può accedere ai contenuti geobloccati e godersi la finale di Champions League senza interruzioni, oltre a contare su una connessione veloce, sicura e senza interruzioni. Inoltre, NordVPN propone una nuova offerta con il 59% di sconto per il piano di due anni e tre mesi extra gratis.

Non perdere l’occasione di assistere alla finale più attesa dell’anno: Manchester City e Inter si sfideranno per il titolo di campione d’Europa in una partita che promette spettacolo e emozioni. Scegli il modo migliore per vedere la partita in streaming e preparati a vivere una serata indimenticabile.

