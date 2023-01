Malware su macOS: un pericolo sempre maggiore

Se fino a qualche tempo fa un malware su macOS era una vera e propria rarità, al giorno d’oggi la situazione sembra essere cambiata radicalmente.

Nonostante il software presente sui Mac sia, a grandi linee, più sicuro rispetto all’ambiente Windows, hacker e malintenzionati vari hanno ampliato il proprio raggio d’azione anche nel contesto Apple.

In tal senso, negli ultimi anni sono stati registrati sempre più casi di infezione su macOS, con dati allarmanti per gli utenti che si credevano al sicuro.

Scegliere una soluzione come Mac Internet Security X9 di Intego, in tal senso, permette di poter navigare online con molte più certezze, potendo contare su uno strumento completo per la protezione del Mac.

Trojan, crypto miners e altre forme di minaccia sempre più diffuse su macOS, sono contrastate efficacemente da questo strumento.

Malware su macOS? Scegliere uno strumento adeguato per evitare problemi di sicurezza

I cybercriminali sono sempre alla ricerca di nuove tecniche per trarre in inganno le ignare vittime.

Gli obiettivi di tali azioni sono molteplici: si va dalle classiche credenziali per i siti di home banking fino ai dati delle carte di credito, senza dimenticare il furto d’identità, con relativa vendita dei dati sul Dark Web.

Mac Internet Security X9, di fatto, risulta ad oggi lo strumento più efficace in ambiente macOS. Stiamo parlando non solo del classico antivirus, ma anche di un firewall intelligente, capace di filtrare la connessione in entrata per escludere potenziali minacce.

A tutto ciò va poi aggiunto il sistema che impedisce che app di terzi raccolgano i dati dal dispositivo in uso: una soluzione ideale per chi ha un occhio di riguardo per la propria privacy.

A rendere ancora più interessante questa suite di sicurezza è l’attuale promozione. Rispetto al prezzo di listino, pari a 49,99 euro, oggi è possibile ottenere tutta la protezione di Mac Internet Security X9 per appena 19,99 euro.

