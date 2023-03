Maiorca-Real Sociedad: live match, formazioni e telecronaca

Guarda in diretta streaming Maiorca-Real Sociedad grazie a DAZN. La partita verrà trasmessa domenica 12 marzo 2023. Il calcio di inizio sarà fischiato alle ore 14:00, ma puoi sempre collegarti per il pre-partita dove troverai tantissime informazioni e novità dell’ultimo minuto da bordo campo.

Sono tantissimi i vantaggi dell’attivare un abbonamento con DAZN. Primo, oltre LaLiga potrai anche guardare in esclusiva Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Secondo, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai vedere Maiorca-Real Sociedad e utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Maiorca-Real Sociedad: streaming, formazioni e telecronaca

Il match tra Maiorca-Real Sociedad sarà disponibile su DAZN domenica 12 marzo poco prima delle 14:00 con il classico pre-partita. La telecronaca dell’incontro è stata affidata a Giorgio Basile, voce ormai conosciuta che ci accompagna da tempo nel campionato di calcio spagnolo LaLiga.

Al momento non sono ancora disponibili le due formazioni che scenderanno in campo per sfidarsi. Gli allenatori stanno decidendo quale sarà la rosa da utilizzare per questa attesissima partita che sarà sicuramente ricca di sorprese. Intanto però è disponibile la sinossi ufficiale di DAZN:

La Real Sociedad ha perso due punti pesanti nelle ultime due uscite al San Sebastian contro Celta Vigo (1-1 al 93’) e Valladolid (0-1). Ora la squadra di Imanol Alguacil, per mantenere il vantaggio sul quinto posto, non può permettersi un altro passo falso nella sfida interna contro il Cadice, a caccia della salvezza. Come finirà?

