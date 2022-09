Mai più tastiere sporche: strumento 5 in 1 che ti viene in soccorso

Non puoi non aver riconosciuto il marchio, ebbene sì: si tratta proprio della stessa società che ha creato lo strumento più virale: il pulisci AirPods ed ora arriva in soccorso delle tastiere. Con questo prodottino geniale finalmente dici addio a briciole e ai tasti che non rispondono bene ai tuoi comandi.

So che ti capita di mangiare alla scrivania, ma credimi: non c’è cosa peggiore per la tua periferica. Ma visto che nessuno è perfetto, porta a casa questo strumento 5 in 1 e risolvi ogni problema. Su Amazon è in vendita ad appena 12,99€ ed è imperdibile.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account quindi cosa stai aspettando!

Pulisci le tastiere in una mossa: lo strumento 5 in 1 da avere

Potresti ritenerlo inutile, ma non potresti commettere errore più grande. Certo, puoi continuare a girare la tastiera a testa in giù e darle colpetti come se stessi svezzando un figlio, ma con il laptop come la metti?

Non immagini neanche quanta sporcizia ci possa essere al di sotto dei tasti che premi abitualmente per questo lo strumento è indispensabile. Magari ti registri anche e metti i video su Tik Tok così vai virale.

In particolar modo questo oggetto ti mette a disposizione:

Un pezzo formato da una spugna morbida, uno spazzolino fitto ma con setole delicate e una punta in metallo ;

uno ma con setole delicate e una ; Uno spazzolino più ampio ;

; un estrattore dei tasti.

Non occupa spazio perché puoi combinare tutto in un unico prodotto grazie al sistema con doppio cappuccio che ti consente, allo stesso tempo, di non danneggiare le parti più delicate.

Non sei convinto? Lo puoi utilizzare praticamente su qualunque dispositivo e non solo per le tastiere, ma puoi stare sicuro di avere un kit completo di tutto.



Collegati ora su Amazon e acquista immediatamente il tuo strumento 5 in 1 per pulire i device in una volta sola. Lo paghi solamente 12,99€ grazie al prezzo riduttivo online.

