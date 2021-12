Mai più senza iRobot Roomba a questo prezzo TOP

Acquistare un robot aspirapolvere è la migliore idea che tu possa avere. L'aiuto che ti offre a mantenere la tua casa pulita e in ordine è sostanziale e poi vuoi mettere, invece di perdere tempo con l'aspirapolvere tradizionale di stanza in stanza, ti rilassi nel tuo tempo libero. Grazie alla promozione in corso su Amazon puoi rendere tuo un perfetto iRobot Roomba 692 a soli 199,90€. Conta che il ribasso del 30% ti sta facendo un enorme regalo dal momento che sconta il prezzo originale di circa 86 euro. Io se fossi in te non me lo farei sfuggire.

Con la possibilità di pagarlo anche con finanziamento a Tasso Zero grazie a Cofidis l'acquisto diventa ancora più eccezionale e fai attenzione: sei in tempo anche per Natale. Le spedizioni Prime, infatti, te lo fanno arrivare a casa in quattro e quattr'otto.

iRobot Roomba 692: tutte le sue caratteristiche

Semplice, lineare e funzionale, iRobot Roomba 692 pulisce i pavimenti della tua casa senza il minimo sforzo. Dotato di sensori intelligentissimi riesce a muoversi tra le varie stanze in modo disinvolto proprio come se avesse una vista effettiva. Infatti grazie alle sue dimensioni non ha affatto problemi a infilarsi sotto i mobili e a raggiungere lo sporco più ostinato per garantirti sempre il massimo.

Lo puoi comandare con l'applicazione su smartphone o sfruttando gli assistenti vocali dato che è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Home.

Se in casa hai tappeti o animali domestici non devi farti problemi: le sue spazzole sono state studiate anche per queste funzioni quindi pulisce tutto senza incastrarsi o rovinarti i complementi di arredo.

Un ultima chicca? Quando è scarico torna alla sua basetta in autonomia.

Acquista subito il tuo iRobot Roomba 692 su Amazon a soli 199,90€.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate.