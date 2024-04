Mai più senza in palestra: le cuffie JBL crollano del -31%!

Quando andiamo in palestra non c’è cosa peggiore della musica che non possiamo scegliere a nostra preferenza personale. È risaputo che la musica ci aiuta a performare meglio, tuttavia ci deve piacere e dare la carica! Con le JBL Tune 770NC e la loro cancellazione attiva del rumore, potrai isolarti completamente, eseguendo ogni esercizio al meglio. Inizialmente proposte a 129,99€, con questo sconto del 31% le potrai far tue a 89,99€!

Tutte le caratteristiche delle cuffie JBL

Queste cuffie sono caratterizzate dal cosiddetto design sovraurale e possono essere anche ripiegate per entrare comodamente in borsa. Inoltre, i cuscinetti morbidi con archetto imbottito garantiscono un comfort eccellente anche durante lunghe sessioni di ascolto.

Tra le migliori caratteristiche abbiamo sicuramente la cancellazione del rumore adattiva che elimina i rumori esterni indesiderati, consentendoti di concentrarti appieno sulla tua musica. Abbiamo anche la funzione VoiceAware che ti permette di ascoltare chiaramente la tua voce durante le chiamate, rendendo l’esperienza più naturale possibile.

E grazie al suono JBL Pure Bass, lo stesso presente nei locali più rinomati del mondo, potrai ascoltare la tua musica con una qualità senza precedenti. I bassi profondi aggiungeranno una nuova dimensione alla tua esperienza di ascolto, che si tratti di musica classica o trap!

Infine, con la tecnologia Bluetooth 5.3, godrai di una connessione stabile e senza interruzioni, permettendoti di muoverti liberamente mentre ascolti la tua musica, guardi film o giochi, senza l’ingombro dei cavi.

Prendi ora il tuo paio di JBL Tune 770NC e scopri la comodità della cancellazione del rumore a soli 89,99€!