Mai più ruote sgonfie con questo compressore portatile: offerta LAMPO Amazon

Se hai bisogno di una soluzione veloce ed immediata per gonfiare i pneumatici della tua auto, della moto o della bicicletta, non perdere questa offerta lampo su Amazon: solo per poche ore puoi acquistare questo compressore portatile a soli 29,99 euro invece di 49,99. Con la consegna Prime lo riceverai a casa già domani.

Compressore portatile: utile, economico e potente

Questo compressore portatile è dotato di una batteria al litio integrata che ti fornisce potenza a sufficienza per gonfiare i pneumatici ovunque e in qualsiasi momento. Supporta una pressione massima di 150 psi e gonfia i pneumatici dell’auto in 2-5 minuti. È adatto per biciclette, auto, moto e altri oggetti gonfiabili.

L’oggetto ti sorprenderà però anche per diverse funzioni utili: ti permette di misurare con precisione la pressione degli pneumatici e di impostare il valore desiderato prima del gonfiaggio. Si spegne automaticamente quando raggiunge il valore preimpostato, evitando il sovra o il sottogonfiaggio. Inoltre, ti offre 4 diverse unità di pressione e 3 adattatori per gonfiare moto, palloni, piccoli giocattoli gonfiabili e altro.

Utilissimo il display LCD che ti mostra la pressione in tempo reale e le due modalità di illuminazione: una luce LED e una luce SOS per la portabilità e la facilità d’uso. Puoi usarlo anche di notte o in luoghi bui e all’aperto.

Approfitta subito del prezzo scontato su Amazon per portarti a casa questo compressore portatile a soli 29,99 euro. L’offerta durerà solo per pochissime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.