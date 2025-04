Mai più oggetti smarriti con ATUVOS Smart Air Tracker Tag, 2 localizzatori a 20€

Di tanto in tanto ti capita di avere quella brutta sensazione di aver perso qualcosa ma non sai esattamente di che si tratta, per scoprirlo troppo tardi? Oggi puoi risolvere questo problema con una piccola spesa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello 2 ATUVOS Smart Air Tracker Tag a soli 20,79 euro, anziché 29,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Con questi due localizzatori GPS, compatibili con “Dov’è” di iOS, potrai ritrovare immediatamente gli oggetti che credevi di aver perso e vivi più sereno. Grazie a questo doppio sconto del 13% e del 20% avrai un risparmio notevole. Dunque non perdere l’occasione perché ovviamente una promozione del genere scadrà a breve.

ATUVOS Smart Air Tracker Tag: localizza gli oggetti importanti

Il funzionamento di questi due localizzatori ATUVOS Smart Air Tracker Tag è molto simile a quello che trovi in un classico GPS. Agganciandoli a un oggetto che reputi importante quest’ultimo viene costantemente tracciato e se lo perdi lo ritrovi subito. Potrai infatti far suonare lo smart traker quando sei a portata di Bluetooth o vedere la sua ultima posizione nella mappa.

Grazie a una pratica asola potrai agganciarlo a un portachiavi. Inoltre ha un design estremamente compatto perciò lo puoi mettere addirittura all’interno del portafoglio. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67 ed è alimentato da una batteria a bottone che dura oltre un anno. E potrai sostituirla facilmente senza quindi dover buttare il localizzatore.

Ci sarebbero diverse altre cose di cui parlare ma come dicevamo l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro e sarebbe un peccato. Perciò prima che succeda vai su Amazon e acquista i tuoi 2 ATUVOS Smart Air Tracker Tag a soli 20,79 euro, anziché 29,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime li riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.