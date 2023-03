Mai più gomme dell'auto a terra: ecco la SOLUZIONE definitiva (costa niente)

Capita e capiterà: ne so qualcosa. Lasci la macchina parcheggiata e, al ritorno, trovi la gomma a terra. Un bel chiodo conficcato o chissà cos’altro, hanno danneggiato lo pneumatico. Cosa fare? Il panico meglio lasciarlo da parte. Per fortuna, è una problematica che si può risolvere facilmente, basta avere il giusto kit a disposizione. Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi non servirà cambiare lo pneumatico, assolutamente.

Con questo metodo che sto per raccontarti, basteranno 10/15 minuti per portare a nuova vita la ruota e ripartire. Si tratta di un sistema che combina la potenza di un ottimo compressore elettrico portatile (ovviamente riutilizzabile per mille altri scopi) a uno speciale materiale che viene iniettato mentre la gomma si gonfia e la sigilla.

Sarà lui a riparare e sigillare il foro, senza che tu debba occupartene: avverrà tutto in automatico. Come? Semplice: proprio come sei abituato a fare quando gonfi la ruota. Colleghi il compressore e lo fai partire. L’unica differenza è che, fra la pompa e la gomma, dovrai collegare il dispenser del materiale sigillante. Avvii la procedura, aspetti che sia finita e lo pneumatico sarà come nuovo e anche ben gonfio!

Un set che, e sarebbe lecito pensarlo, si tende a credere che abbia un prezzo chissà quanto elevato. Tutt’altro! Il kit, composto da compressore elettrico e un dispenser di materiale per sigillare lo porti a casa a 32€ circa appena da Amazon! Praticamente, esattamente quanto costa mediamente il solo compressore. La ricarica di sigillante si può successivamente acquistare a parte, quando finisce.

Non farti cogliere impreparato e completa l’ordine al volo: questo kit d’emergenza deve essere anche nella tua vettura: mai piùgom. Lo ricevi con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.