Mai più batteria a terra con questo avviatore d'emergenza a soli 35€

Recentemente sei entrato in auto per scoprire che la batteria era a terra? Che tu l’abbia provata da poco o da molto è sicuramente una brutta sensazione che non vuoi ripetere. Oggi puoi dire addio a quest’eventualità con una piccola spesa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo avviatore d’emergenza a soli 35,99 euro, invece che 59,99 euro, inserendo il codice M7B2KFBQ al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto che taglia il prezzo del 40% e ti fa risparmiare ben 24 euro sul totale. Il suo utilizzo è semplicissimo anche se non sei un esperto e poi è molto versatile perché si trasforma in power bank e torcia.

Avviatore d’emergenza super potente e versatile a pochissimo

Indubbiamente la sua straordinaria versatilità è una delle cose che più lo contraddistinguono. Infatti, oltre a poterlo usare per riavviare in un istante la batteria di qualsiasi veicolo, lo puoi usare anche come power bank e come torcia. Ha due ingressi USB dove puoi ricaricare ad esempio lo smartphone. E la luce LED posta davanti perfetta quando rimani al buio.

La sua capacità da ben 12.800 mAh ti permette di riavviare più volte il tuo mezzo. Per farlo non devi far altro che attaccare i morsetti ai due poli della batteria seguendo i colori (rosso con rosso e nero con nero) e quindi premere il pulsante di accensione del booster. A quel punto girando la chiave la tua auto ripartirà come se nulla fosse successo.

Una promozione da non perdere assolutamente. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo avviatore d’emergenza a soli 35,99 euro, invece che 59,99 euro, inserendo il codice M7B2KFBQ al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.