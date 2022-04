Magnesio Supremo Solubile, la confezione da 300g costa meno di 20€

Se stai cercando un integratore naturale senza OGM né contaminazione di sostanze estranee, sappiamo esattamente cosa consigliarti. Il Magnesio Supremo di Natural Point è un prodotto energizzante che ti assicura una completa assimilazione minerale grazie alla sua formula esclusiva e alla selezione accurata di materie prime, attuata dal brand. Il Magnesio Supremo Solubile attiva oltre 300 differenti reazione biochimiche, necessarie per il corretto funzionamento del tuo organismo e, solo per un brevissimo periodo di tempo, potrai acquistare la confezione da ben 300g con uno sconto del 23%, al costo di soli 19,11€.

Si tratta di un prodotto ottimale se stai cercando un articolo che riduca stress e stanchezza eccessiva, si prenda cura delle tue ossa e sostenga le tue funzioni muscolari anche mentre ti alleni. Data la forte validità del prodotto, che al momento si trova tra i bestseller dello store Amazon, ti consigliamo di completare il tuo acquisto finché sei ancora in tempo, prima che le scorte a questo prezzo esclusivo terminino.

Rinforza le difese immunitarie del tuo corpo

In caso non lo sapessi, il magnesio è il minerale più importante per il tuo organismo, è come un orologio di precisione che regola i complicati meccanismi del corpo. Molti sono i processi organici in cui è coinvolto, tra cui: il metabolismo energetico, l’equilibrio degli elettroliti, il funzionamento del sistema nervoso, la sintesi delle proteine, le funzioni dei muscoli e la divisione cellulare. Ma non è finita qui! Dal magnesio dipendono l’assorbimento e il metabolismo di tutti gli altri minerali più importanti (tra cui il calcio, il potassio e il sodio) e anche di molte vitamine (vitamina C e della vitamina E, vitamine del complesso B).

Il magnesio è un aiuto prezioso per le ossa e i denti e per il buon funzionamento dei nervi e dei muscoli, compreso quello cardiaco, per questo una sua carenza può essere un problema rilevante durante lo svolgimento delle tue attività quotidiane. Una carenza di magnesio si può manifestare con irritabilità, nervosismo o tensione, sonno agitato, stress, sindrome premestruale, fragilità ossea o carenza di calcio, stitichezza, crampi muscolari e molto altro ancora. Al momento ti ricordiamo che il tuo acquisto è agevolato da uno ribasso pari al 23%, quindi non lasciartelo scappare finché la promozione è ancora disponibile.