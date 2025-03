Magic Keyboard al -23%: gli sconti che ci piacciono

Chi trova un prodotto Apple in sconto trova un tesoro. Sì, infatti, non è semplice trovare accessori e articoli del brand di Cupertino con sconti significativi. Ma oggi Apple ci stupisce con la Magic Keyboard in offerta, al -23% dal prezzo di listino, che di rado cala.

Quindi, se stai cercando la perfetta tastiera da abbinare ai tuoi dispositivi Apple, questo è il momento perfetto per procedere con l’acquisto. Approfittando della promozione in corso ti puoi aggiudicare la Magic Keyboard a 92 euro invece di 119 euro. Vediamo le specifiche.

Magic Keyboard in offerta

La Apple Magic Keyboard è una tastiera wireless progettata per offrire un’esperienza di digitazione fluida e confortevole. Caratterizzata da un design elegante e sottile, la tastiera presenta un meccanismo a forbice che garantisce stabilità e una risposta precisa ad ogni pressione. Le dimensioni compatte, con un’altezza variabile da 0,41 a 1,09 cm, una larghezza di 27,9 cm e una profondità di 11,49 cm, la rendono facilmente integrabile in qualsiasi ambiente di lavoro o casa.

Una delle caratteristiche più apprezzate della Magic Keyboard è la sua batteria ricaricabile integrata, che offre un’autonomia di circa un mese con una singola carica. Inoltre, la presenza di tasti multimediali consente un rapido accesso a funzioni come il controllo del volume e la riproduzione musicale, migliorando ulteriormente l’esperienza utente.

Leggerissima ed elegante, è dotata di una finitura in alluminio e il colore bianco che le conferiscono un aspetto moderno e raffinato, in linea con il design degli altri prodotti Apple. Inoltre, la compatibilità con i sistemi operativi macOS e iOS assicura che possa essere utilizzata con una vasta gamma di dispositivi Apple.

In sconto a 92 euro su Amazon è la tastiera perfetta se hai dei dispositivi Apple.