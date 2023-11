Magic Keyboard di Apple: in super sconto per il Black Friday

Oggi vogliamo parlarvi di un accessorio semplicemente fantastico per laptop e computer desktop di Apple; si chiama Magic Keyboard ed è una tastiera innovativa, smart, super leggera, con tasti morbidi e pratici. Grazie agli sconti folli del Black Friday potrete portarvi a casa il suddetto gadget ad un prezzo irrisorio: solo 79,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Apple Magic Keyboard su Amazon: la tastiera per chi ha un Mac

Come ci si potrebbe aspettare da Apple, la Magic Keyboard è un capolavoro di design. È super sottile, leggera e minimal, si fonde perfettamente con il design di qualsiasi ambiente. È dotata di un telaio in alluminio resistente che non solo conferisce un tocco di lusso, ma garantisce anche un’ottima durata nel tempo.

Grazie alla tecnologia a scorrimento magico, la pressione dei tasti è precisa e silenziosa. Offre un feedback tattile confortevole, ed è comoda anche per lunghe sessioni di scrittura. Non di meno grazie al modulo WiFi e Bluetooth collega senza sforzo a qualsiasi dispositivo Apple: la connessione wireless stabile e affidabile.

Un altro vantaggio della Magic Keyboard è la durata della batteria. Con una singola carica potrete lavorare per mesi e mesi e alla fine, la ricaricherete in pochissimo tempo grazie alla Lightning. Non è solo progettata per i computer della mela; è altresì compatibile con una vasta gamma di device, inclusi iPad di vario livello.

Al prezzo speciale di soli 79,00€, spese di spedizione incluse, è da comprare al volo. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, si può godere del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di ripensamento o di gravi problematiche e si ha diritto ad un anno di garanzia con il costruttore e due anni con il rivenditore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.