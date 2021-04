Apple afferma che la vecchia Magic Keyboard è “funzionalmente compatibile” con il nuovo iPad Pro da 12,9 pollici, ma avverte che non aderisce perfettamente alla custodia. Di fatto, si legge che il prodotto 2021 “potrebbe non adattarsi perfettamente” quando la custodia è chiusa.

iPad Pro 12.9″ 2021: meglio acquistare una NUOVA Magic Keyboard

L’imminente aggiornamento di Apple nel 2021 dell’iPad Pro da 12,9 pollici, che presenterà un processore M1 e un nuovo display Mini LED, funzionerà con il modello 2020 della custodia Magic Keyboard da 12,9 pollici, dopotutto. Ma non sarà perfetto.

Secondo una nota appena aggiunta ad un documento di supporto Apple (individuato da Chris Ball su Twitter) la Magic Keyboard di prima generazione (numero di modello A1998) sarà “funzionalmente compatibile” con l’iPad Pro aggiornato. Ma a causa delle dimensioni leggermente più spesse del nuovo modello da 12,9 pollici (che è 0,5 mm più spesso della versione 2020), Apple avverte che “è possibile che la Magic Keyboard non si adatti perfettamente quando è chiusa, soprattutto quando sono applicate le protezioni per lo schermo. “

L’azienda ha aggiornato il documento con chiarimenti oggi (una copia precedente dello stesso documento della scorsa settimana non contiene le informazioni sulla compatibilità). The Verge aveva riferito in precedenza che il nuovo iPad Pro da 12,9 pollici non sarebbe stato compatibile con il case precedente, ma sembra che Apple abbia deciso che funzionerà in modo limitato.

Mentre la vecchia Magic Keyboard funzionerà ancora, sembra che l’OEM di Cupertino stia cercando di incoraggiare i clienti ad acquistare il nuovo case, che presumibilmente avrà più spazio per ospitare il tablet più spesso. Ma dato che l’accessorio Magic Keyboard per l’iPad Pro da 12,9 pollici costa $ 349, insieme al tempo relativamente breve dalla sua uscita, è facile capire perché i proprietari del modello precedente non siano troppo entusiasti della prospettiva di dover sborsare un’ingente cifra er un nuovo accessorio, soprattutto se si considera il prezzo di partenza di $ 1.099 del nuovo modello di iPad Pro da 12,9 pollici.

Tutta questa confusione si applica solo al modello più grande dell’iPad Pro 2021, tuttavia. Il modello da 11 pollici (che non riceverà un nuovo display Mini LED e presenta dimensioni identiche alla variante del 2020) è ancora completamente compatibile con la versione 2020 del suo accessorio corollario.

