macOS Ventura: c'è un fastidioso problema dopo l'aggiornamento

Sembra che molti utenti stiano segnalando una serie di problemi con il calendario di Microsoft Exchange dopo l’ultima release del software di macOS 13 Ventura. A seguito dell’aggiornamento infatti, pare che questo client di posta elettronica non funzioni correttamente e che non si sincronizzi con il calendario e i promemoria. Questo è quanto riportano i clienti arrabbiati sul web.

D‌obbiamo fare un piccolo appunto: macOS Ventura‌ è un sistema operativo rilasciato al grande pubblico pochi giorni or sono. Dopo la sua uscita non sono mancati i problemi. I forum di tecnologia sono pieni di utenti arrabbiati che riportano problemi, bug e critiche varie ed eventuali. Su Twitter ci sono stati tanti trend relativi a questo tema. Nello specifico sembra che il calendario di Exchange non si sincronizzi più con quello interno di Apple o con l’app del Promemoria. In altri casi invece, sorgono grossi problemi con le date e gli orari degli eventi che non si sincronizzano al 100%. Ma i bug non finiscono certo qui.

Non sappiamo da cosa dipenda il problema; da Apple o da un mancato aggiornato di Microsoft? Al momento non si sa, ma restate connessi per ulteriori informazioni in merito. Ad oggi sembra solo un bug del sistema operativo. Non c’è una soluzione ma presto con un minor update tutto si potrebbe risolvere; vi invitiamo solo ad avere pazienza. Al massimo, vi invitiamo a rimuovere l’account Exchange e a reinstallare l’applicazione.

