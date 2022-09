macOS 13 Ventura: ecco l'ottava beta per gli sviluppatori

Oltre alla terza beta di iPadOS e alla seconda di iOS 16.1, Apple ha appena distribuito macOS 13 Ventura agli sviluppatori iscritti alla piattaforma di Apple Developer Center. Questo update introduce tantissime novità che vedremo immediatamente dopo il keynote autunnale previsto per il prosimo mese.

Come detto, il rollout di Ventura è imminente ma al momento non c’è ancora una data precisa, così come per iPadOS 16.1. L’ottava beta arriva una settimana dopo il rollout della settimana. Come si scaricare questo firmware? Nulla di più semplice. Basta andare sul sito dedicato, creare un account appropriato e installare il tutto dopo averlo scaricato mediante OTA dalle preferenze di sistema.

macOS 13 Ventura: tutte le novità

In primo luogo ribadiamo che macOS Ventura introduce finalmente Stage Manager, un nuovo multitasking (in arrivo anche su iPad con M) che permette agli utenti di rimanere concentrati su un’attività/app mentre le altre rimangono pronte all’uso. Non di meno, arriva anche Continuity Camera, una funzionalità pensata per far sì che il proprio iPhone possa funzionare come una webcam per il Mac con tre features esclusive: Studio Light, Desk View e Center Stage.

Fra le altre cose, con Mail si possono annullare le mail dopo averle inviate (fino a 10 secondi dopo) e pianificarle a proprio piacimento. Funzionalità simili le vedremo anche con l’app Messaggi. SharePlay funziona all’interno di questo software e Handoff è disponibile anche su FacTime.

Concludiamo citando l’arrivo delle app Meteo e Orologio e il restyling delle preferenze di sistema. Come non pensare alle schede di lavoro condivise e a Passkey, un nuovo sistema di autenticazione per le password.

