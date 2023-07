Macchinetta del caffè Dolce Gusto Mini Me: FOLLIA eBay a metà prezzo

Se sei un amante del caffè e desideri una macchinetta che unisca design e praticità, non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su eBay. La macchinetta del caffè Dolce Gusto Mini Me è disponibile a metà prezzo, a soli 53,90 euro invece di 109,90 euro! È una follia di risparmio.

Il venditore su eBay è uno dei più famosi e affidabili, quindi puoi fare il tuo acquisto con tranquillità. E non solo: la consegna è espressa e completamente gratuita, quindi potrai avere la tua nuova macchinetta in soli 3 giorni senza pagare costi aggiuntivi.

Dolce Gusto Mini Me: caffè espresso sì, ma non solo

La Dolce Gusto Mini Me è la macchina automatica per caffè espresso e altre bevande in capsula Nescafé che si adatterà perfettamente al tuo stile grazie al suo design moderno e compatto. Ma non lasciarti ingannare dalle dimensioni ridotte, perché questa macchinetta è potente e versatile.

Grazie alla tecnologia play & select, potrai personalizzare la lunghezza della tua bevanda preferita, ottenendo sempre il risultato perfetto che soddisfi i tuoi gusti. E con una pompa ad alta pressione fino a 15 bar e una potenza massima di 1500W, potrai goderti un caffè intenso e ricco di sapore ogni volta che lo desideri.

La Dolce Gusto Mini Me ha anche alcune caratteristiche pratiche che la rendono ancora più conveniente. Il serbatoio da 0,8 litri è rimovibile, facilitando la pulizia e il riempimento dell’acqua. Inoltre, la macchinetta è dotata di uno spegnimento automatico dopo cinque minuti di inutilizzo, garantendo un consumo energetico ridotto e maggiore sicurezza. La classificazione energetica A conferma l’efficienza di questa macchinetta.

Ma le sorprese non finiscono qui. Con la Dolce Gusto Mini Me potrai gustare oltre 30 varietà di espressi e altre bevande originali, soddisfacendo ogni tuo desiderio. Che tu voglia un caffè ristretto, un cappuccino cremoso o una bevanda fredda rinfrescante, questa macchinetta ti offrirà un’ampia scelta per deliziare il tuo palato.

Non perdere questa occasione unica: acquista la macchinetta del caffè Dolce Gusto Mini Me su eBay a soli 53,90 euro invece di 109,90 euro. Approfitta di questa offerta straordinaria e porta a casa la tua macchina del caffè che unisce design, qualità e praticità. Ricorda, la consegna è gratuita e veloce, quindi non dovrai aspettare a lungo per iniziare a goderti il tuo caffè preferito.

