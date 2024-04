Non ti accontentare più della classica moka, acquista la macchina per il caffè De’Longhi Icona Vintage in sconto del 34% e assicurati un’esperienza da capogiro! Per pochissimo, il costo è di soli 158,89€ invece di 239,90€, una vera occasione per avere un pezzo di design e anche un elettrodomestico di prima qualità!

Bella, potente e a un prezzo shock: De’Longhi Icona Vintage

Il design vintage della De’Longhi Icona Vintage è un vero e proprio tributo all’eleganza del passato, con linee curve e rifiniture cromate che richiamano lo stile delle macchine per il caffè di un tempo. Ma non lasciarti ingannare dal suo fascino retrò, perché la De’Longhi Icona Vintage è anche dotata di tecnologia all’avanguardia per garantirti un caffè perfetto ogni volta e personalizzabile in base alle tue preferenze.

Il suo sistema di infusione a pressione assicura un’estrazione ottimale degli aromi del caffè, mentre la pompa ad alta pressione da 15 bar garantisce una crema densa e persistente sulla superficie del tuo espresso. E grazie al portafiltro universale compatibile con caffè macinato e cialde ESE, puoi scegliere tra una varietà di miscele e gusti che preferisci, senza mettere un freno alle tue necessità: in questo modo potrai personalizzare la tua esperienza di caffè come desideri.

In più, differentemente da come potresti pensare, la De’Longhi Icona Vintage è intuitiva e facile da usare, anche per i principianti o perché fino a oggi ha utilizzato solamente la moka. I controlli ergonomici e il display analogico ti permettono di regolare in pochi secondi la quantità di caffè e la temperatura dell’acqua, mentre il sistema di erogazione regolabile ti consente di preparare uno o due caffè contemporaneamente, in pochi secondi. Aggiungi la macchina per il caffè al tuo carrello finché è in sconto del 34%!