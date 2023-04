Macchina per caffè Lavazza A Modo Mio Jolie: sconto da non perdere!

Non sei per niente soddisfatto della qualità del caffè prodotto dalla tua tradizionale moka? Avresti voglia di bene un buon caffè a casa come quello del bar? Bene, allora non puoi assolutamente perderti questa offerta che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora, avrai la possibilità di acquistare la macchina per caffè Lavazza A Modo Mio Jolie sfruttando un piccolo sconto dell’8%. Dunque, con soli 114,00 euro, finalmente potrai gustare dell’ottimo caffè comodamente a casa, nel tuo salotto, in compagnia dei tuoi amici.

Questa macchina da caffè del marchio Lavazza ha un design particolarmente elegante, le cui peculiarità sono sicuramente le linee morbide e la grande attenzione ai dettagli. Grazie a Jolie A Modo Mio, potrai bere il vero caffè italiano Lavazza. Particolarmente piccola e compatta, questa macchinetta del caffè sarà sicuramente in grado di adattarsi perfettamente anche allo stile di arredamento della tua cucina.

Inoltre, grazie alle sue dimensioni ridotte, non sarà necessario occupare uno spazio eccessivo in cucina, tutt’altro è particolarmente indicata per gli spazio più ristretti. Potrai utilizzare questa macchina per espresso Jolie utilizzando le capsule compatibili Lavazza A Modo Mio. Il contenitore ha una capacità massima di 4/5 capsule di caffè.

Molto semplice da utilizzare, non manca il comodissimo poggia tazza rimovibile che potrai impostare su due altezze differenti, infatti Jolie ti consentirà di scegliere tra in gusto inconfondibile dell’espresso classico o quella di un caffè lungo. All’interno del serbatoio trasparente avrai la possibilità di inserire una quantità di acqua pari a 0,6 litri.

Utilizzando invece il pulsante Con questo pulsante Stop e Go potrai scegliere a tua piacimento la quantità di caffè desiderata. In soli 35 secondi avrai un caffè dal gusto incredibile, ma solo se ti affretti ad acquistare la macchina per caffè Lavazza A Modo Mio Jolie, oggi scontata dell’8%. Affrettati prima che sia troppo tardi.

