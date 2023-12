Macchina per caffè in grani o polvere De’Longhi: doppio sconto WOW

Se non sei soddisfatto del gusto del caffè che prepari a casa tua, non perdere questa occasione pazzesca che ti propone Amazon e acquista subito questa magnifica macchina per caffè in grani o polvere De’Longhi in offerta bomba al prezzo super conveniente di soli 265 euro circa invece di quasi 500 euro, grazie allo sconto TOP del 44% e di un ulteriore sconto coupon di 15 euro.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, avrai la possibilità di usufruire di diversi vantaggi, come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorno in modo tale da poter avere anche la possibilità di acquistare subito questa macchina per caffè e cappuccino e di pagarla in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Con questa macchina del marchio De’Longhi, potrai scegliere se bere un buon caffè corto o lungo, con un aroma forte oppure leggero. Inoltre, in base alle tue preferenze e ai tuoi gusti, potrai scegliere se utilizzare i caffè in grani o la polvere di caffè.

In ogni caso, finalmente, potrai bere l’espresso come vuoi tu, semplicemente premendo un tasto. Completa di montalatte, potrai miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita. Se sceglierai di utilizzare il caffè in grani, potrai impostare uno tra i 13 livelli di macinatura differenti.

Con un serbatoio removibile con capacità da 1,8 litri e indicatore livello dell’acqua, acquista subito questa macchina per caffè in grani o polvere De’Longhi in offerta al prezzo bomba grazie al doppio sconto di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.