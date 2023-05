Macchina per caffè Bialetti Gioia: il vero espresso italiano a casa tua(-18%)

Oggi e per poco tempo ancora, Amazon ti propone questa offerta che non potrai lasciarti scappare per nessun motivo, ancora meno se sei stanco di offrire ai tuoi amici un pessimo caffè quando vengono a farti visita a casa. Infatti, grazie a questa offerta pazzesca, avrai la possibilità di acquistare la magnifica macchina per caffè Bialetti Gioia al prezzo di soli 59,90 euro. Ebbene si, approfittando subito dello sconto del 18%, potrai finalmente gustare un gustosissimo caffè a casa, come quello del bar.

Questa macchinetta, è stata studiata e progettata appositamente per chi, come te, ha ancora voglia di bere il vero espresso italiano senza doversi recare necessariamente al bar. Perfetta in ogni suo particolare, estremamente compatta, piccola ma particolarmente elegante, Bialetti Gioia sarà in grado di adattarsi perfettamente anche all’arredamento della tua cucina e non occuperà spazio eccessivo.

Avrai la possibilità di scegliere il caffè che preferisci, lungo o corto, e potrai personalizzare la quantità di caffè erogato in tazza grazie alla funzione Flow Meter. Il tuo caffè, grazie a questa macchinetta, sarà cremoso ed omogeneo poiché Bialetti Gioia è provvista di una pompa da 20 bar. Inoltre, il sistema Thermoblock ti garantirà sempre la migliore temperatura per il caffè.

Perfetta anche negli spazi più ristretti, è dotata di un serbatoio da 0,5 litri e di di un piccolo cassetto che sarà in grado di contenere fino a 8 capsule. Caratterizzata da linee eleganti, non manca l’utilissimo poggia tazza rimovibile che potrai lavare ogni volta che vorrai, così da mantenerlo sempre pulito. Utilizzabile con capsule in alluminio, questo elettrodomestico è assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo.

Non ti rasta che correre su Amazon e acquistare subito questa magnifica macchina per caffè Bialetti Gioia a poco meno di 60,00 euro. Affrettati, lo sconto del 18% non durerà per sempre ma potrebbe terminare da un momento all’altro. Non lasciarti scappare questa offerta imperdibile, sarebbe un vero peccato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.