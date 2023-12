Macchina per caffè a cialde Borbone Frog in offerta a 109€ da Unieuro (22% EXTRA SCONTO)

La macchina per caffè a cialde Borbone Frog è una delle protagoniste della nuova promozione Unieuro Specials, grazie alla quale è possibile ottenere il 22% di extra sconto direttamente in carrello con una spesa minima di 99€. Il prezzo di vendita è 139,99€, ma grazie alla promo si risparmiano oltre 30€ per un prezzo finale di 109,19€. Ecco il link all’offerta.

La macchina da caffè Didiesse Frog è una soluzione ideale per un uso in ufficio e per un qualsiasi ambiente domestico, grazie alla sua forma elegante, alla varietà dei colori e alla qualità costruttiva. Inoltre è possibile acquistarla in 3 rate a interessi zero grazie a Klarna e PayPal.

Macchina da caffè Didiesse Frog in offerta a 109€ sul sito di Unieuro

La collezione di macchine da caffè Frog Collection è perfetta per provare il piacere di un caffè 100% italiano grazie alle cialde ESE Borbone in formato 44 millimetri.

L’articolo si presenta in dimensioni compatte, con una larghezza di 32 cm, una profondità di 22 cm e un’altezza di 40 cm. Oltre alle misure estremamente pratiche, pollice in alto anche per il peso, di appena 6,5 kg.

In aggiunta al caffè normale, è possibile preparare anche caffè espresso e tè, in modo semplice e veloce.

Con la nuova promozione disponibile sul sito unieuro.it, puoi acquistare la macchina per caffè a cialde Borbone Frog a soli 109€ invece di 139,99€, grazie all’extra sconto pari al 22% applicato in automatico direttamente una volta aggiunto il prodotto al carrello. Inoltre, benefici sia del pagamento in tre rate a interessi zero sia delle spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.