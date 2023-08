Macchina Lavazza A Modo Mio Jolie in offerta ad un SUPER PREZZO su eBay

Grazie all’incredibile offerta su eBay la macchina del caffè Lavazza A Modo Mio Jolie è disponibile ad un super prezzo di soli 75,90 euro. Preparati a gustare l’aroma intenso e la cremosità unica di un espresso come quello del bar, comodamente a casa tua.

Macchina del caffè Lavazza A Modo Mio in offerta

La Lavazza A Modo Mio Jolie è progettata per offrirti la massima comodità e il massimo piacere in ogni tazza di caffè. Con un design compatto e moderno, questa macchina non solo porta l’eleganza in cucina, ma è anche estremamente funzionale. Grazie al suo ingombro ridotto di soli 12 cm, troverà facilmente spazio anche nelle cucine più piccole, senza sacrificare la qualità del caffè.

La tecnologia di questa macchina del caffè ti garantisce un’infusione silenziosa, con appena 44 decibel durante il processo. Niente più rumori fastidiosi al mattino, solo il suono rilassante dell’acqua che scorre per regalarti il tuo caffè preferito.

Hai il controllo totale sulla tua bevanda: il pulsante Stop & Go ti permette di scegliere ogni volta la quantità di espresso desiderata. Vuoi un caffè corto e intenso o un lungo americano? Con Lavazza A Modo Mio Jolie è un gioco da ragazzi.

La griglia Small/Large removibile ti offre ulteriore flessibilità, permettendoti di preparare un classico espresso o un caffè lungo, a seconda dei tuoi gusti del momento.

E non dovrai più preoccuparti di spegnere la macchina dopo l’uso: Lavazza A Modo Mio Jolie è dotata di uno spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività, garantendoti risparmio energetico e tranquillità.

La capacità del serbatoio da 0,6 litri e la pressione della pompa da 10 bar assicurano una preparazione ottimale del tuo caffè, con aromi e crema che conquisteranno i tuoi sensi.

Se sei un appassionato di caffè e non vuoi rinunciare a un’esperienza degna di un vero barista, l’offerta su eBay è un’opportunità da non perdere. Prendi al volo la macchina del caffè Lavazza A Modo Mio Jolie a soli 75,90 euro e trasforma ogni tazza in un momento di autentico piacere.