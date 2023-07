Macchina da caffè portatile compatibile Nespresso: GENIALATA per le vacanze

Ho scoperto questa macchina da caffè portatile perché, come moltissimi italiani, anche io ho un debole per l’espresso ristretto. Al mattino, non si carbura senza di lui. In vacanza, soprattuto se all’estero, gli scenari spesso sono due: non c’è quello che ti piace oppure – se lo trovi – lo paghi uno sproposito.

Da quando ho scoperto questo prodotto, a ingombro zero o quasi, lo infilo nello zaino prima di partire. La sua compatibilità con capsule del sistema Nespresso mi permette di poterle acquistare direttamente in loco, evitando di appesantire lo zaino. Sebbene suggerisca di utilizzare solo quelle originali, io ne ho provate di tantissimi tipi (alternative e molto più economiche) senza mai avere problemi. Un prodotto premium, realizzato da Wacaco, brand che si occupa praticamente solo di questo tipo di sistemi. Principalmente pensato per i viaggi, è utile anche per uffici, cantieri, per chi si sposta spesso in auto: è comodissimo e i risultati sono pazzeschi.

Il suo funzionamento, fra l’altro, è elementare: aggiungi acqua calda, una capsuletta e chiudi. Dopodiché, eserciti un po’ di pressione e in pochi secondi ottieni la tua bevanda. Il tappo puoi usarlo come tazzina e il gioco è fatto! Nel tempo, ho risparmiato un sacco durante i miei viaggi: tutto il denaro che tendenzialmente si spende alla ricerca dell’espresso, che poi puntualmente non soddisfa le aspettative. Dunque, considerando che su Amazon questo prodotto si trova a 59€ circa appena, ci ho messo molto poco ad ammortizzare l’investimento.

Se, come me, tendi ad alloggiare in appartamenti puoi affiancare un bollitore pieghevole ultra compatto come questo (che costa appena 13,90€ con lo sconto del 44%) così da garantirti il minimo ingombro. Una volta scoperto questo sistema, una macchina da caffè super portatile e compatibile con sistema Nespresso, non si torna indietro. Per accaparrartelo prima di andare in vacanza, completa il tuo ordine su Amazon. Arriva con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

