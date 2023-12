Macchina caffè Philips con macinino in ceramica e montalatte (50%)

Se vuoi bere ogni mattina, e non solo, un caffè e un cappuccio buono come quello del tuo bar preferito senza uscire di casa, approfitta di questa spettacolare promozione. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello la macchina caffè Philips a soli 254,99 euro, invece che 509,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, non ci sono errori e non stai sognando, anche se potrebbe sembrare. In questo momento siamo di fronte a un doppio sconto che ti fa risparmiare la metà, ovvero ben 254 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Macchina caffè Philips a prezzo bomba solo su Amazon

Non ci sono molti giri di parole da fare, a questo prezzo è da prendere al volo. Potrai gustarti un caffè buonissimo grazie alla possibilità di usare i chicchi e macinarli al momento. Infatti è dotata di un macinino in ceramica integrato nella parte superiore con un recipiente salva aroma.

Potrai scegliere l’intensità e la lunghezza del tuo espresso digitando sul pratico display touch molto intuitivo ed elegante. Avrai anche ben 12 impostazioni per la macinatura del caffè così da scegliere quella che preferisci. Possiede poi un pannarello che ti permette di montare il latte e di avere un cappuccino dalla schiuma vellutata.

Questa è una macchina professionale e non la troverai in offerta ancora per molto tempo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua Philips Series 2200 a soli 254,99 euro, invece che 509,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.