Macchina per caffè Bialetti: gusta il piacere con questo AFFARE di Amazon

Hai sempre sognato poter assaporare un buon caffè direttamente a casa tua? Sicuramente sì, ma ti sarà anche capitato di pensare che non sapresti dove mettere una macchinetta nuova nella tua cucina, già piena di elettrodomestici. Bialetti ti offre un’occasione imperdibile con la sua linea mini. Gusta il piacere unico dell’Espresso fatto in casa con la Macchina per caffè Bialetti Gioia, tua al prezzo di €49,90. Riceverai anche 32 capsule incluse nell’ordine con Amazon Prime.

Macchina per caffè Bialetti: di lei puoi fidarti

L’affidabilità dello storico marchio Bialetti qui incontra un design minimal ed elegante, color smeraldo, per poter ottimizzare gli spazi. La Macchina per caffè della linea Gioia è infatti di piccole dimensioni, compatta e comodissima da utilizzare e pulire. Mettila dove vuoi nella tua cucina e assapora il vero Espresso con le 32 capsule incluse, in due gusti. Adatta per una tazza alla volta, essa supporta modalità automatica: ti permette di scegliere il tuo caffè, lungo o corto. Personalizza la quantità nella tua tazza grazie alla funzionalità Flow Meter.

La sua pompa 20 bar ti garantisce un caffè come quello del tuo bar di fiducia, anzi migliore. Cremoso, e omogeneo, possiede un gusto inconfondibile. Il sistema Thermoblock garantisce sempre la migliore temperatura. Il suo serbatoio per l’acqua ha una capienza di 500 ml. L’apposito cassettino, facile da svuotare, può contenere fino a 8 capsule usate. Il poggia tazza removibile ti consente inoltre di utilizzare anche recipienti più alti, magari per gustare un buon cappuccino fai da te.

Ti basterà un piccolo angolo in cucina per avere il caffè migliore mai assaggiato. Acquista la Macchina per caffè Bialetti Gioia al costo di €49,90, e ricevi le 32 capsule in regalo con neanche un centesimo in più. Approfitta dell’offerta su Amazon finché valida e non perderti il gusto puro dell’Espresso italiano direttamente a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.