MacBook Pro: tutti i segreti più intimi dei nuovi modelli

iFixit rivela lo smontaggio completo del nuovo MacBook Pro 2021; scopriamo che i portatili next-gen di Apple hanno una migliore riparabilità rispetto al passato.

MacBook Pro: com'è fatto al suo interno?

Inizialmente, gli esperti hanno scoperto che i nuovi MacBook Pro includono alcuni miglioramenti alla riparabilità come la batteria che non viene intrappolata sotto la scheda logica e si scopre che basta rimuovere le linguette per sostituirla in due istanti.

Ora iFixit ha rivelato i suoi risultati completi relativi allo smontaggio, incluso un punteggio ufficiale di riparabilità.

Nel nuovo video pubblicato su YouTube, possiamo dare uno sguardo all'interno del nuovo MacBook Pro; gli esperti hanno aperto il laptop, hanno rimosso la batteria, il trackpad, la scheda logica, e hanno scoperto il nuovo design del cavo del display. In seguito hanno tolto la ventola,glidegli altoparlanti e lo schermo.

Sebbene ci siano una serie di miglioramenti quando si tratta di riparabilità del nuovo MacBook Pro, ci sono ancora molti aspetti ostici per l'utente medio.

La batteria è molto più facile da sostituire grazie alle linguette adesive e non è intrappolata sotto la scheda logica. Tuttavia, bisogna smontare il trackpad per raggiungere le due linguette adesive.

iFixit afferma anche che la rimozione della scheda logica è più semplice rispetto ai modelli precedenti. Tuttavia, il teardown suggerisce una serie di altre sfide per la riparabilità come viti pentalobe, una certa difficoltà nell'aprire il case e nessuna possibilità di sostituire il display senza perdere il True Tone e nessuna opzione di sostituzione per il Touch ID senza perderne la funzionalità.

In definitiva, iFixit ha assegnato al nuovo MacBook Pro un punteggio di riparabilità di 4/10.

Se volete avere maggiori informazioni in merito vi invitiamo a guardare il video su YouTube allegato sopra. Fateci sapere cosa ne pensate. Voi avete acquistato un nuovo laptop?