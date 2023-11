MacBook Pro (M3) a soli 1991€: OFFERTA FOLLE per il Cyber Monday su Amazon

Il meraviglioso MacBook Pro (2023) con processore Apple Silicon M3 si trova su Amazon al prezzo speciale di soli 1991,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello in questione è in colorazione argento e il processore vanta 8 core sulla CPU e 10 core sulla GPU, mentre la memoria unificata è da 8 GB. Dulcis in fundo, lo storage a disposizione dell’utente (ovviamente su SSD super veloce) è da 512 GB.

MacBook Pro (2023) con M3: perfetto per tutti

Capite bene che un laptop del genere, potentissimo, con un design aggiornato e fresco, a meno di 2000€ è da comprare immediatamente. Pensate che il suddetto prodotto è uscito sul mercato da neanche un mese visto che è stato annunciato lo scorso 30 ottobre durante il keynote “Scary Fast”. La particolarità di questo gadget risiede infatti nel suo chip interno, il nuovissimo Apple Silicon M3 costruito su un’architettura a 3 nanometri. Questo è PC perfetto per i giovani professionisti che vogliono una macchina sì performante ma dalle specifiche tecniche di altissimo profilo e un costo non troppo elevato.

Ovviamente con Amazon avrete diritto al reso gratuito in caso di gravi problematiche entro il 31 gennaio 2024 (o anche in caso di ripensamento), c’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il rivenditore e avrete accesso anche alla garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo. Si potrà dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non lasciatevelo sfuggire, dunque, e siate veloci.

Questo portatile è potentissimo e vanta una comoda tastiera ergonomica, un trackpad che supporta le gestures, ha un’autonomia spaziale e si ricarica con la MagSafe o tramite portaUSB Type-C. C’è poi uno schermo miniLED da 14,2″ con cornici sottili e notch che celala webcam. A soli 1991,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

