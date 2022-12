MacBook Pro M2: OTTIMA OFFERTA su Amazon con SCONTO di 229€

Durante il periodo di Natale c’è spazio per una nuova offerta Amazon dedicata al MacBook Pro con chip M2. Il modello da 13 pollici è, infatti, protagonista di un’ottima promo che garantisce uno sconto di 229 euro sul prezzo di listino per il modello da 256 GB e di 110 euro per quello da 512 GB.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il MacBook Pro con chip M2 al prezzo scontato di 1.399 euro invece di 1.629 euro (versione da 256 GB) oppure al prezzo di 1.749 euro invece di 1.859 euro (versione da 512 GB).

Da notare che su entrambe le versioni è disponibile l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi, sempre con consegna rapida e gratuita. Il MacBook è, infatti, venduto e spedito direttamente da Amazon. Per sfruttare la promozione, valida per un periodo limitato, è disponibile il link qui di sotto:

MacBook Pro M2: ottima offerta su Amazon per il laptop compatto

Il MacBook Pro M2 è dotato di un display da 13,3 pollici che lo rende la soluzione più compatta e portatile della gamma MacBook Pro. Da notare, però, che la compattezza non si accompagna a compromessi sulle prestazioni. Il laptop può contare sul chip M2 che garantisce prestazioni al top.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Pro M2 al prezzo scontato di 1.399 euro invece che 1.629 euro con uno sconto di ben 229 euro sulla versione da 256 GB del laptop. In sconto, a 1.749 euro, c’è anche la versione da 512 GB.

Tutte le varianti in offerta del MacBook Pro M2 sono acquistabili anche in 5 rate senza interessi. Per sfruttare la promozione prima che lo sconto termini è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.