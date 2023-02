MacBook Pro M2 al prezzo più basso del giorno su ePRICE (risparmi 352€)

ePRICE supera Amazon e regala il prezzo più basso di giornata per l’acquisto del MacBook Pro M2, semplicemente il miglior computer portatile oggi sul mercato. Senza se e senza ma.

Ancora per poco, o meglio fino a esaurimento scorte, puoi acquistare MacBook Pro M2 su ePRICE a soli 1.347,90 euro, risparmiando qualcosa come 352 euro sul prezzo di listino (1.700€). E se vuoi puoi usufruire anche del pagamento in 3 o 4 rate con carta di credito, debito e PostePay senza interessi: se scegli di dilazionare il pagamento in 3 rate, ogni rata mensile è pari a 449,3 euro; nel caso invece opti per le 4 rate, l’importo mensile scende a 336,98 euro.

352 euro di sconto su MacBook Pro M2

Il modello in offerta è equipaggiato con un disco SSD da 256GB e 8GB di RAM. A bordo ritrovi il sistema operativo macOS Monterey, con il nuovo chip M2 in grado ancora una volta di tracciare un solco profondo tra i nuovi MacBook e tutti gli altri computer dei marchi concorrenti.

Non solo prestazioni eccellenti se messo a dura prova con programmi pesanti e task obiettivamente impegnativi, ma anche un’autonomia da re, con la carica della batteria che ora arriva fino a 20 ore. Se pensavi che l’autonomia raggiunta dai MacBook con processore M1 fosse leggendaria, ti dovrai ricredere in fretta.

Metti in carrello ora MacBook Pro M2 al prezzo più basso di giornata, così da risparmiare 352 euro sul prezzo consigliato. Quelli rimasti sono gli ultimi pezzi disponibili, affrettati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.