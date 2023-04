MacBook Pro: la tecnologia OLED non arriverà prima del 2026

Si dice che i modelli Pro di MacBook da 14 e 16 pollici non disporranno dello schermo OLED prima del 2026. A riportarlo, un noto insider della rete, Ross Young, il CEO di DSCC.

Facciamo il punto: sebbene questa tecnologia arriverà presto sulla gamma Air, non approderà sulle iterazioni Pro ancora per moltissimo tempo. Lo ha ribadito oggi l’analista Young. L’uomo ha condiviso un rapporto di Reuters che descrive l’investimento fatto dalla mela nei confronti di Samsung Display. Il colosso sudcoreano è stato incaricato di produrre pannelli OLED ad Asan. Tuttavia, sembra che i primi laptop premium di Apple con questa feature non arriveranno prima del 2026.

MacBook Pro con schermo OLED: perché non lo vedremo a breve?

Tornando indietro nel tempo, scopriamo che Young, pochi mesi fa, aveva affermato che sarebbe stato impossibile, per il breve periodo, vedere un PC premium di Apple con schermo OLED. Pare che questa tecnologia non sia stata ancora ben ottimizzata per i portatili con ProMotion. Al contrario, i fornitori si concentreranno sui tablet di punta.

Non di meno, altri leakster suggeriscono che Apple stia vagliando la possibilità di passare al microLED per una nuova categoria di prodotti di fascia alta; sarà vero?

