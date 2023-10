MacBook Pro in "nero siderale": BELLISSIMO e potentissimo, è il più esclusivo

Apple ha appena presentato i nuovi computer aventi all’interno la piattaforma operativa Apple Silicon M3. Nello specifico, vediamo che l’azienda ha svelato anche le iterazioni Pro e Max del chip di nuova generazione che, come si evince, è costruito con un’architettura a 3 nanometri. Oltre all’iMac da 24,5″, abbiamo i nuovi portatili premium da 14 e 16″. Notiamo bene che c’è un nuovo laptop base con M3 ma i modelli con M3 Pro e M3 Max vantano un’inedita colorazione “Space Black” al posto del grigio siderale. Ovviamente è in alluminio unibody, super resistente e super piacevole al tatto, oltre che alla vista.

MacBook Pro (2023) in Space Black: scopriamolo nel dettaglio

Stando a quanto si legge dal sito di Apple, il nuovo MacBook Pro in Space Black presenta “una splendida finitura in alluminio scuro, con un metodo di anodizzazione rivoluzionario che resiste alle impronte digitali”. La scocca è fatta interamente con lega di alluminio riciclato al 100% e sembra essere, come detto, super resistente.

I portatili sono disponibili anche nella classica colorazione argentata, ma non c’è più quella “grigio siderale”, a nostro avviso la più banale, che rimane però per il modello con chip M3, l’entry level della serie. Quest’ultimo poi è disponibile solo con schermo da 14″.

Arriviamo ora ai prezzi: si parte da 1999 dollari a salire per queste macchine; si possono preordinare dalla prossima settimana ma arriveranno sugli scaffali internazionali (anche da noi) il 7 novembre.

Da noi in Italia ha un prezzo di 2599,00€; ci riferiamo ovviamente alla versione M3 Pro (11 core e 14 core su CPU e GPU), 18 GB di memoria unificata e 512 GB di storage interno.

Cosa vi consigliamo noi?

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta strepitosa: il MacBook Pro (2021) da 14″ con M1 Pro, 16 GB di memoria unificata e 1 TB di spazio interno costa solo 1599,00€, spese di spedizione incluse: si tratta di un ricondizionato ma in condizioni eccellenti.

