MacBook Pro: i nuovi modelli avranno una RAM incredibile

che i MacBook Pro di nuova generazione presentino una RAM "a larghezza di banda molto elevata".

Di fatto, abbiamo appreso che i nuovi laptop premium della mela presenteranno dei chipset aggiornati: avranno il SoC M2 Pro e l’M2 Max e godranno di memorie virtuali integrate (le RAM) ad alta velocità e con una larghezza di banda molto elevata. Questo è quanto appreso da una nota intercettata dall’insider Amethyst, un membro dei forum di MacRumors. Ha un track di leaks molto affidabile visto che ha già svelato i dettagli sul Mac Studio e sullo Studio Display senza perder un colpo.

MacBook Pro 14 e 16″: cosa c’è da sapere?

Al momento gli attuali modelli di Pro da 14 e 16 pollici hanno RAM di tipo LPDDR5 realizzati da Samsung; M1 Pro gode di 200 GB/s di larghezza di banda, M1 Max invece, di 400 GB/s. Non di meno, i nuovi dovrebbero ricevere la RAM LPDDR5X realizzata da Samsung con un aumento pari al 33% rispetto a quello attuale; anche il consumo energetico dovrebbe essere inferiore. Si arriverebbe a 300 GB/s e 600 GB/s.

Non di meno, Gurman ipotizza che i prossimi Pro da 14 e 16 pollici verranno annunciati con dei comunicati stampa sul sito ufficiale di Apple Newsroom. Non sarebbe la prima volta che la compagnia svela i PC mediante dei CS. Pensiamo al MacBook Pro da 16″ del 2019 e i Mac con processore Apple Silicon M1.

I nuovi device avranno sicuro il MagSafe, l’HDMI, il lettore di schede, due porte USB C Thunderbolt 4 e non solo. Non mancherà la solita tacca contenente la camera anteriore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.