MacBook Pro e iPad Pro: i nuovi modelli verranno realizzati presto

Stando a quanto suggerito dll’analista Ming-Chi Kuo, sembra che i nuovi modelli di MacBook Pro e iPad Pro verranno presto realizzati; la serie di computer e tablet di punta entrerà nella fase di produzione di massa entro la fine dell’anno.

In queste ore, abbiamo appreso che i fornitori dell’azienda di Cupertino si stanno preparando per iniziare la produzione dei nuovi computer e tablet della serie Pro di Apple. Ci aspettiamo MB Pro da 14 e 16″ con M2 Pro e Max, nonché iPad Pro da 11 e 12.9″ con M2 standard. Tutti questi terminali disporranno di processori realizzati a 5 nanometri; a riportare le indiscrezioni ci ha pensato l’analista Ming-Chi Kuo.

MacBook Pro e iPad Pro con M2: quello che sappiamo

Con alcuni tweet rilasciati sul noto social network, l’analista ha detto che TSMC spedirà i chipset a 3 nanometri non prima di gennaio 2023; questo viol dire che i processori dei nuovi prodotti premium del brand, MB Pro e iPad Pro, vanteranno ancora le soluzioni a 5 nanometri.

Sicuramente iPad Pro avrà lo stesso processore del MB Air di nuova generazione che abbiamo visto di recente e verrà rilasciato a ottobre in due varianti esclusive. Sui laptop di punta pensati per i professionisti invece, c’è ancora molta confusione. Il debutto per la fine dell’anno non è certo e molti analisti e insider suggeriscono un lancio per la primavera del prossimo anno.

Ad ogni modo, MacBook Pro da 14 e 16 pollici potrebbero avere i chip M2 Pro e M2 Max. C’è chi dice che saranno realizzati ancora a 3 nm, chi invece suggerisce che avranno un’architettura a 5 nanometri.

Tornando ai modelli attuali, noi vi consigliamo il MB Pro da 13″ con Apple Silicon M2 che è sceso all’incredibile prezzo di soli 1369,00€ con spedizione gratuita. È un’offerta eccezionale che vi consigliamo di prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.