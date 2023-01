MacBook Pro e Air dominano il settore dei computer professionali

I portatili di Apple stanno trainando l’intero settore dei computer portatili professionali; apprendiamo che MacBook Pro e MacBook Air sono due fra i PC più venduti dell’intero mercato.

Di fatto, i laptop della mela sono i device che trainano la crescita della compagnia nel settore dei Personal computer. Ci saremmo aspettati di vedere il Mac Studio o l’iMac a trainar le vendite, ma a quanto pare sono i portatili che dominano il mercato e non è neanche difficile capirne il motivo.

MacBook Pro e Air trainano il settore dei PC

Stando ai dati emersi dal CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), scopriamo che nell’ultimo trimestre dell’anno, il MacBook Pro ha rappresentato il 54% delle vendite di computer di casa Apple. L’Air (nelle sue accezioni con M1 e M2) è al secondo posto con una grande quota pari al 43%. Pensate che per l’OEM di Cupertino questi due device rappresentano il 74% dei Mac venduti in tutto l’anno. Il restante 26% invece include l’iMac, il Mac Pro, il Mac mini e il Mac Studio.

Sul fronte desktop invece, iMac e Mac Pro sono gli apripista con quote di mercato pari al 50 e 43%, mentre il Mac mini e il Mac Studio hanno una popolarità inferiore con il 4% complessivo. Tuttavia i computer della mela sono popolari sia per i professionisti che per gli utenti consumer, oltre ad essere mainstream nel settore Education.

Secondo i dati del CIRP poi, vediamo che l’uso personale dei Mac è leggermente diminuito, mentre si osserva una maggiore adozione dal punto di vista professionali e nel settore scolastico. È probabile che, viste le ottime performance e caratteristiche degli iPad, la gente stia iniziando a preferire i tablet per l’utilizzo standard (social, gaming, video on demand, mail, browsing). D’altronde, gli iPad di Apple sono diventati così completi che è difficile non apprezzarli per tutte le operazioni. Addirittura, quelli con M1 e M2 (iPad Air e Pro) possono far girare senza problemi DaVinci Resolve 18 in versione desktop.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo un ottimo affare su Amazon: il MacBook Air del 2020, quello con il processore Apple Silicopn M1 per intenderci, è disponibile a soli 969,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo.

