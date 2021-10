MacBook Pro da 16" non si trova negli Apple Store: dov'è?

MacBook Pro da 16 pollici non risulta essere disponibile all'interno di molti negozi Apple: problemi con la fornitura o nuovo modello in arrivo?

MacBook Pro da 16 con SoC Intel: sta per sparire?

Il MacBook Pro da 16 pollici risulta non disponibile per il ritiro in molti negozi della mela, con ordini online che mostrano anche le spedizioni in ritardo. Questo sta naturalmente creando speculazioni su un lancio imminente del prossimo modello alimentato dal futuro SoC M1X. Mark Gurman ha individuato il problema:

Il MacBook Pro da 16 pollici (che se hai perso le tracce utilizza ancora Intel e non è stato aggiornato in * 2 * anni) non è disponibile per il ritiro in molti negozi Apple oltre a ritardi nella spedizione.

Anche se nessuno sarebbe più felice di noi di vedere il debutto di un nuovo MacBook Pro da 16 pollici con Apple Silicon, c'è una spiegazione alternativa per la mancanza di disponibilità immediata: problemi alla catena di approvvigionamento.

Già ad aprile, l'OEM di Cupertino aveva avvertito del peggioramento della carenza di fornitura di componenti, affermando che ciò avrebbe influito sulla disponibilità di iPad e Mac. “Ci aspettiamo di essere dipendenti dall'offerta, non dalla domanda“, ha detto Cook agli analisti. Il CEO ha anche spiegato che i “nodi legacy” sono il problema più grande nella carenza ed è difficile per Apple prevedere un impatto perché ci sono così tanti giocatori coinvolti.

La compagnia ha anche visto un aumento della domanda di iPad e Mac nell'ultimo anno grazie alle persone che lavorano e studiano da casa.

Il problema del “nodo legacy” si riferisce alla vecchia tecnologia non eccitante ma cruciale che si trova ancora nei dispositivi di oggi, come i chip utilizzati per pilotare i display. La società ha avvertito che ciò potrebbe ridurre i ricavi delle vendite fino a $ 4 miliardi nel trimestre in corso. Probabilmente Apple ci aggiornerà sulla situazione alla prossima chiamata sugli utili il 28 ottobre.

Tuttavia, ci aspettiamo di vedere molto presto un MacBook Pro M1X da 16 pollici. Si dice che la produzione in volume sia iniziata ad agosto. Il SoC M1X porterà ovviamente miglioramenti alle prestazioni e alla durata della batteria. Bloomberg ha riferito che ci aspettiamo di vedere un totale di 10 core: otto ad alte prestazioni e due ad alta efficienza energetica. La RAM dovrebbe raggiungere un massimo di 64 GB.