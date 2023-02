MacBook Pro da 14" con M2 Pro in sconto di 400€ su Monclick

Maxi sconto di 400 euro sul MacBook Pro da 14″ con processore M2 Pro grazie agli Sconti in Fuga di Monclick: oggi lo puoi acquistare a 2.699,90 euro anziché 3.099,90 euro. Un’offerta resa ancora più allettante grazie alla possibilità di pagare in dieci rate a tasso zero da 269,90 euro oppure in tre rate da 899 euro al mese senza interessi con Klarna o PayPal. Le spese di spedizione sono a carico di Monclick, con la consegna stimata a partire dal 27 febbraio.

L’offerta scadrà alle 23:59 di lunedì prossimo, ma il nostro consiglio è quello di completare subito l’ordine prima che termini la disponibilità (te lo diciamo per esperienza personale).

Con gli Sconti in Fuga di Monclick il nuovo MacBook Pro da 14″ costa 400 euro in meno

Il modello in offerta su Monclick è il MacBook Pro da 14″ con M2 Pro, un disco SSD da 1TB e 16GB di RAM. I cambiamenti rispetto alla precedente versione sono pochi, ma i risultati garantiti da questa macchina sono straordinari. La differenza più marcata sta proprio nel nuovo processore Silicon M2 Pro, in grado di migliorare ulteriormente le prestazioni già impressionati di M1 Pro (+20% lato CPU e +30% lato GPU).

Un dispositivo progettato e pensato unicamente per i professionisti e per tutti coloro che in questi ultimi anni si sono inventati un nuovo lavoro come creatori di contenuti digitali. Semplicemente, MacBook Pro M2 Pro da 14″ è quanto di meglio il mercato dei portatili possa offrire, sia dal punto di vista delle performance che dell’autonomia (18 ore in riproduzione e 12 ore di navigazione su web).

Per approfittare del super sconto di 400 euro disponibile su Monclick, collegati alla pagina dedicata all’offerta e premi sul bottone rosso “Aggiungi al carrello”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.