Oramai è (quasi) ufficiale: Apple lancerà un MacBook Pro riprogettato con schermo Mini-LED entro la fine dell'anno: a ribadirlo è il noto analista Ming-Chi Kuo.

MacBook Pro avrà lo stesso schermo di iPad Pro 2021

Di recente, sono emerse varie voci e rapporti riguardanti l'imminente MacBook Pro. Ora, un rapporto del noto analista Kuo ha rivelato che la società di Cupertino lancerà il suo MacBook Pro riprogettato entro la fine dell'anno; fra le novità più attese, c'è sicuramente il pannello con tecnologia MiniLED.

Secondo un rapporto di 9To5Mac, l'analista afferma che il colosso statunitense inizierà la produzione dei nuovi portatili da 14 e 16 pollici nel terzo trimestre di quest'anno. Inoltre, l'analista ha anche affermato che il marchio ha pesantemente investito nella produzioned dei pannelli Mini LED. Secondo le ultime indiscrezioni, questo diventerà il nuovo standard e sempre più prodotti del brand lo adotteranno.

All'inizio di quest'anno, Apple ha lanciato l'iPad Pro da 12,9 pollici, il primo terminale dell'azienda con la suddetta tecnologia. Il mini display a LED è fondamentalmente composto da migliaia di LED molto piccoli che si retroilluminano e consentono al tablet di offrire un rapporto di contrasto più elevato e neri più profondi come i pannelli OLED ma con un minor dispendio energetico. Come da precedenti rapporti di Kuo, il nuovo MacBook Pro avrà un design rinnovato, un'unità flat e un chip M1X più potente sotto la scocca.

L'analista ha anche aggiunto che il pannello Mini LED che sarà presente sui portatili premium arriverà anche in un altro modello di notebook dell'azienda. Nel 2022, questa tecnologia di visualizzazione arriverà anche nella prossima generazione di MacBook Air.

Il PC superleggero fanless dell'OEM americano includerà il nuovo processore Apple M2 con GPU avanzata. Tenete presente che questo è ancora un rapporto non confermato, quindi vi consigliamo di prendere questa notizia con “un pizzico di sale”; vi invitiamo a restare connessi per ulteriori aggiornamenti in merito non appena saranno disponibili.

