MacBook Pro con M3: Apple promette un'autonomia SPAVENTOSA

In queste ore apprendiamo che i nuovi MacBook Pro con processore Apple Silicon M3 offrono un’autonomia mostruosa. L’azienda dichiara fino a 22 ore di autonomia con una singola carica. Si tratta di un vero e proprio record che è stato reso possibile dalla transizione all’architettura a 3 nanometri di ARM. Stando a quanto dichiara la compagnia, i laptop next-gen, in arrivo sugli scaffali a partire dalla giornata odierna, sono in grado di offrire “la durata della batteria più lunga mai vista su un Mac“.

MacBook Pro con M3: i dati sull’autonomia

Ovviamente i valori sopra indicati si riferiscono ai MB Pro da 14″ con chip M3 che durano così tanto se si fa un utilizzo standard guardando video su YouTube o app come Apple TV. Già navigando su Internet, l’autonomia complessiva pare scendere a 15 ore. Il MB Pro base con M3 ha una cella a polimeri di litio da 70 wattora. Le iterazioni con M3 Pro e M3 Max invece, promettono 18 ore di autonomia con riproduzione video e 12 navigando online, ma qui la batteria è da 72,4 wattora.

Spostiamoci ai modelli Pro da 16″ con M3 Pro o Max: anche questi durano 22 ore usando l’app Apple TV e, come sempre, con la navigazione video questo dato scende a 15 ore. La cella qui è da 100 wattora.

I Pro da 14″ hanno un adattatore da 96W che sfrutta la USB Type-C (M3 Pro e M3 Max) mentre la variante base lo ha da 70W. Quelli da 16″ arrivano con un charger da 140W in confezione con cavo in nylon in tinta con la scocca del computer.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il laptop per tutti di casa Apple, il MacBook Air (2023) con schermo da 13″ costa solo 1199,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, è un best buy senza paragoni, perfetto anche per la creazione dei contenuti video on demand.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.