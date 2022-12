MacBook Pro con M2 Max: trapelano i punteggi dei benchmark

In queste ore sono emersi in rete i punteggi Geekbench relativi al processore “Apple Silicon M2 Max” di nuova generazione che vedremo sui MacBook Pro del 2023.

In passato abbiamo visto già dei punteggi di benchmarking relativi ai Mac con M2 Max, ma mostravano solo il salto prestazione rispetto ai chip del 2021. Adesso però, possiamo notare con precisione quali saranno le performance pure del SoC in questione.

MacBook Pro con M2 Max: tutto quello che c’è da sapere

Osservando i punteggi di Geekbench di pochi giorni fa, vediamo che il chip M2 Max ha ottenuto 1.853 nei test single-core e 13.855 in multi-core. Ora vediamo invece che il SoC di punta ha registrato 2.027 in single-core e 14.888 in multi-core. Giusto per fare un confronto, sappiate che M1 Max ha segnato 1.755 in single-core e 12.334 in multi-core.

Attenzione perché i punteggi in questione non ci offrono dettagli su come saranno fatti i MacBook del 2023, ma prevediamo che saranno le versioni next-gen aggiornate dei computer usciti a fine 2021. Ci sarà quindi una versione da 14 e una da 16 pollici. In passato il debutto era previsto per la fine dell’anno corrente ma qualche settimana fa molti analisti e esperti del settore hanno riferito che Apple avesse cambiato idea all’ultimo, prevedendo così una presentazione per inizio 2023.

Ci aspettiamo di vedere anche un iMac con i chip di punta, magari con uno schermo da 27″ miniLED e performance da fuoriclasse, pensato per i professionisti dell’immagine. Potremo fare la conoscenza anche del primo Mac mini con Apple Silicon M2 Pro, andando a collocarsi così in una fascia intermedia fra il Mac Studio e il Mac mini standard o, in alternativa, vedremo un Mac mini con M2, lo stesso chip del MB Pro 13″ (2022) e del MB Air del 2022.

Se desiderate acquistare un buon laptop premium di Apple, vi consigliamo l’ottimo MacBook Pro da 13″ con processore Silicon M2 a soli 1399,00€ al posto di 1629,00€. Le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.