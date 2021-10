MacBook Pro con M1 Max: più potente di una PS5?

Apple ha presentato pochi giorni or sono due nuovi chip fatti in casa, che presto equipaggeranno i MacBook Pro 14 e 16. Il chip più potente, chiamato “M1 Max” promette una potenza grafica senza precedenti su un portatile Apple e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe persino eclissare le ultime console domestiche, inclusa la PlayStation 5.

MacBook Pro: l'M1 Max può battere il SoC della PS5?

I chip Apple Silicon sono apparsi alla fine del 2020 su MacBook Air e MacBook Pro 13 e hanno rapidamente messo d'accordo tutti, soprattutto sul rapporto “consumo energetico” particolarmente impressionante. Ora, un anno dopo, l'OEM di Cupertino ha lanciato due nuovi processori next-gen: M1 Pro e M1 Max.

M1 Max, in particolare, si basa su un numero molto elevato di core GPU (fino a 32) e incorpora una CPU a 10 core. Durante la sua presentazione, la compagnia di Cupertino non ha esitato a confrontare le prestazioni di M1 Max con i competitor e con i PC da gioco di fascia alta. Sul lato grafico, vediamo un livello di prestazioni quasi equivalente, ma un consumo molto inferiore.

Questo permetterà di avere anche un forte impatto sulle prestazioni quando il computer sarà alimentato a batteria. Un PC portatile “gamer” dotato di una scheda grafica dedicata vede invece la sua autonomia diminuire ad alta velocità durante un uso intensivo, pur mostrando prestazioni inferiori. Il chip M1 Max su un MacBook Pro, secondo Apple, mantiene lo stesso livello di prestazioni e consumi sia che sia collegato alla corrente o meno.

Apple, invece, è abituata a “giocare con la grafica” per mostrare le proprie soluzioni e bisogna quindi diffidare di questo tipo di presentazione. Tuttavia, il chip M1 2020 ha dimostrato chiaramente il know-how dell'azienda nella realizzazione di chip che funzionano bene pur essendo poco energivori.

Inoltre, in base alla potenza nota del chip M1 e a quanto si sa del chip M1 Max, il sito Notebookcheck, specializzato in laptop, si è divertito a calcolare il numero teorico di teraflop emessi dalla GPU del chip M1 Max.

I media stimano che il chip M1 Max, nella sua versione con 32 core GPU, abbia una potenza di 10,4 Tflop. Per fare un confronto, una PlayStation 5 ha una potenza di 10,28 Tflop e un PC desktop con una GeForce RTX 2080 arriva fino a 10,07 Tflop. E la cosa più impressionante è che il consumo del chip M1 Max promette di essere molto inferiore a queste due macchine sopra menzionate. La GeForce RTX 3080, invece, resta ben avanti, con una potenza teorica di 30 Tflop.

L'affermazione di Notebookcheck deve ovviamente essere presa con le pinze; sappiate che si basa solo su calcoli teorici. Quello che è quasi certo è che i nuovi MacBook Pro, sia con un chip M1 Pro che M1 Max, mostrano un rapporto “prestazioni-consumo” assolutamente imbattibile.

E non dimentichiamo che i MacBook Pro, per quanto potenti, non sono realmente macchine da gioco. E c'è anche un “dettaglio” importante da ricordare: un MacBook Pro M1 Max in versione da 14 pollici costa almeno 7 volte il prezzo di una PS5.

Insomma, i nuovi MacBook Pro si preannunciano davvero dei mostri di potenza e forse saranno più efficienti di una PS5, di una Xbox Series X o di una GeForce RTX 3080. Ad ogni modo, possiamo solo ammirare il lavoro di Apple, che sembra essere molto più avanti di quello di Intel, AMD e altri.