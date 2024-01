MacBook Pro con chip M3 Max è SCONTATO di -223€ su Amazon!

Il chip M3 Max si erge come un autentico mostro di potenza, dotato di una CPU che spazia fino a 16 core e di una GPU che può vantare ben 40 core. Tale potenza è in grado di affrontare senza sforzo le attività più esigenti, come il rendering di video in risoluzione 8K, la codifica di audio ad alta definizione e lo sviluppo di applicazioni per il machine learning.

Grazie all’efficienza del chip M3 Max, questo dispositivo può mantenere la sua carica per un impressionante lasso temporale di fino a 18 ore con una singola ricarica. Il display Liquid Retina XDR, poi, si presenta con una luminosità massima che supera i 1.000 nit. Tale caratteristica regala immagini HDR di notevole impatto, persino in ambienti caratterizzati da intensa luminosità.

Il MacBook Pro si dota di una vasta gamma di porte, offrendo soluzioni per collegare agevolmente tutti i tuoi dispositivi. Con una porta MagSafe per la ricarica, tre porte Thunderbolt 4, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per le cuffie, il dispositivo si adatta alle esigenze di connettività di ogni utente. Inoltre, grazie al chip M3 Max, hai la possibilità di collegare fino a due monitor esterni, mentre il chip M3 Max supporta addirittura fino a quattro.

La Magic Keyboard con Touch ID completa l’esperienza d’uso in maniera impeccabile. La fila di tasti funzione a tutta altezza assicura un accesso rapido alle funzioni più utilizzate, mentre il Touch ID permette un accesso sicuro e veloce al tuo MacBook Pro.