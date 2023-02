MacBook Pro (2023) M2 Pro a meno di 2050€ su Amazon: correte

Se state cercando un nuovo laptop potente per la vostra attività ma non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione fantastica che farà sicuramente al caso vostro. Girovagando su Amazon infatti ci siamo accorti di una cosa strepitosa. Oggi, molti prodotti Apple sono in supersconto a prezzi stracciati. Di fatto, nello specifico, abbiamo notato che il MacBook Pro 2023 da 14”, con processore Apple Silicon M2 Pro e con 512 GB di memoria interna, si porta a casa all’incredibile prezzo di 2048,18€, spese di spedizione incluse.

MacBook Pro (2023): non potete lasciarvelo sfuggire

Si tratta di uno dei costi più bassi mai registrati per questo nuovo portatile che vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione prima che sia troppo tardi. L’offerta potrebbe terminare entro pochissime ore quindi non pensateci troppo e toglietevi questo sfizio. Un laptop del genere a una cifra simile non si è mai visto. Pensate che lo pagate 500 € in meno rispetto al prezzo di listino che, per un gadget uscito sul mercato da neanche un mese e mezzo, è qualcosa di unico e irripetibile.

Ovviamente vi invitiamo a prenderlo in considerazione solo se realmente ne avete bisogno. Questo computer infatti, è per molti, ma non per tutti. Il motivo è semplice: dispone di una potenza inaudita, perché è in grado di garantire prestazioni e performance degne di nota. Con questo PC riuscirete a montare video complessi ovunque voi siate, in totale libertà e senza mai il minimo problema.

Inoltre lo schermo è un vero e proprio piacere per gli occhi, perché è un pannello miniLED da 14” che si vede bene in ogni situazione e poi c’è anche la tecnologia ProMotion al seguito. I vostri contenuti saranno vibranti come non mai e potrete prenderlo anche come monitor di riferimento perché la calibratura colore di Apple è qualcosa di unico nel suo genere.

Tante sono le porte disponibili sulla scocca, pensate proprio per i professionisti dell’immagine. C’è lo slot per le SD, la porta HDMI, due USB Type-C e anche la MagSafe. Insomma, questo laptop è una vera workstation, che ben si presta a tutti gli scopi.va benissimo se siete dei designer, dei video maker, dei grafici, se fate programmazione o se realizzate componete musica. MacBook Pro 2023 da 14” lo trovate in supersconto a 2048,18 €, con un risparmio esagerato pari al 18% sul valore di listino.

Non pensateci troppo. Se stavate cercando il nuovo laptop per la vostra attività lavorativa, lui sarà quello giusto. Sarà un buon investimento del tempo, fidatevi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.