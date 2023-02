MacBook Pro 2023: il primo SCONTO su Amazon è superiore ai 200€

Da quando sono stati presentati e lanciati qualche settimana fa, per i nuovi MacBook Pro 2023 arriva adesso anche il primo sconto ufficiale da parte di Amazon. Il popolare eCommerce ti permette di risparmiare oggi più di 200 euro sul prezzo ufficiale del modello da 512GB con processore M2 Pro.

La disponibilità è immediata con consegna prevista praticamente subito per chiunque possegga un abbonamento Amazon Prime, ma risulta comunque veloce anche diversamente. Visto il prezzo comunque importante della macchina, sconto compreso, è comunque possibile pagare in comode rate tramite Cofidis, che potrai scegliere al momento del pagamento.

MacBook Pro 2023: una bestia alla sua prima offerta

MacBook Pro 2023 è davvero una “bestia” di laptop. Il suo spettacolare display di tipo Liquid Retina XDR da 16 pollici ti sorprenderà con la sua gamma dinamica e contrasto estremi, mentre sfrutti la velocità e la potenza eccezionale del chipset M2 Pro che include una CPU 12-core e una GPU 12-core con memoria unificata da 16GB.

Hai fino a 22 ore di autonomia e 512GB di archiviazione SSD ultraveloce che ti permetterà di aprire all’istante file e applicazioni. Sulla parte superiore dello schermo trova posto l’immancabile videocamera FaceTimeHD a 1080p accompagnata dal sistema audio a sei altoparlanti e tre microfoni in array di qualità professionale.

Il prezzo per un laptop di questo livello non è certamente economico, ma oggi puoi risparmiare più di 200 euro grazie a questo primo interessante sconto di Amazon. Potrebbe essere giunto il momento per te di entrare in una nuova era.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.