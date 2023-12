MacBook Pro (2023): il nuovo modello lo paghi anche in comode rate

Da pochissime settimane Apple ha presentato i nuovissimi portatili (e non solo) dotati di processori facenti parte della line-up Apple Silicon M3. Questi System On a Chip sono costruiti sull’architettura next-gen a 3 nanometri di ARM e promettono prestazioni di altissimo profilo. Rispetto alle generazioni passate infatti, sono ancora più efficienti e la potenza sprigionata, sia nelle app che gestiscono il single core che in quelle multi core, è pazzesca. Nello specifico, oggi vi vogliamo parlare (e consigliare, di conseguenza) il MacBook Pro (2023) con M3 Pro che, nella sua iterazione color “nero siderale” e con la CPU da 11 core e GPU da 14 core, si trova su Amazon al prezzo consigliato di 2599,00€, IVA inclusa. Non di meno dispone di 16 GB di memoria unificata (RAM) e di 512 GB di storage su SSD.

MacBook Pro (2023): tanti motivi per comprarlo

Grazie al noto portale di e-commerce americano poi, avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare il reso gratuito in caso di problematiche o di ripensamento entro il 31 gennaio 2024, c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato (anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine) e si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati).

Questo MacBook Pro (2023) è una vera e propria workstation portatile che vi permetterà di eseguire applicazioni pesantissime senza il minimo problema. Va bene per montare video in 4K per lavoro, ma anche per post produrre fotografie con la suite Adobe senza il minimo problema. Volendo, si può utilizzare per fare grafica e lavori in 3D ma anche per realizzare corti e montare documentari. A 2599,00€ vi porterete a casa una macchina da lavoro pazzesca, perfetta per la vostra attività.

